Хорватия не побеждает в основное время в плей-офф ЧМ с 1998 года. 8 из 9 последних игр хорватов в плей-офф ЧМ/ЧЕ перешли в экстра-таймы

Хорватия продолжила серию без побед в основное время в плей-офф чемпионатов мира.

Хорваты в последний раз выигрывали в плей-офф ЧМ в основное время 24 года назад – на ЧМ-1998 в матче за третье место с Нидерландами (2:1).

Восемь из последних девяти матчей Хорватии в плей-офф крупных турниров перешли в экстра-таймы, включая 3 из 4 матчей плей-офф ЧМ-2018 и 2 матча на ЧМ-2022. Серия длится с Евро-2008. Единственный матч в этой серии Хорватии, завершившийся в основное время, – финал ЧМ-2018 против Франции (2:4).

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