Рейну могли исключить из сборной США на ЧМ-2022. Он не выкладывался на тренировках (ESPN)

Джованни Рейна мог быть исключен из заявки сборной США на .

«В сборной был игрок, который не оправдывал ожиданий на поле и за его пределами. Тренерский штаб часами обсуждал, как поступить с этим игроком. Дошло до того, что мы были готовы забронировать ему билет на самолет до дома», – сказал главный тренер сборной США Грегг Берхалтер, выступая на саммите в Нью-Йорке.

ESPN сообщает, что футболистом, о котором говорил Берхалтер, был полузащитник . Позже игрок принес извинения команде и тренерскому штабу за недостаточные усилия на тренировках и в товарищеском матче перед началом чемпионата мира.

«На самом деле, не так важно, кто это был. Важно, что у команды были очень четкие стандарты, и если они не соблюдались, об этом нужно было сообщить прямо. Иногда это приводит к позитивным изменениям и помогает идти вперед», – прокомментировал ситуацию Берхалтер.

Джованни Рейна выходил на замену в концовке матча группового этапа против сборной Англии (0:0), а также отыграл весь второй тайм в матче 1/8 финала против сборной Нидерландов (1:3).

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