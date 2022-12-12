Агент Шкурина: «Предложения из России поступают, но Илья хочет доиграть сезон в «Маккаби Петах-Тиква»

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Агент Ильи Шкурина высказался о будущем форварда.

В начале сентября 23-летний белорус приостановил контракт с ЦСКА. Он выступает на правах аренды за израильский клуб «Маккаби Петах-Тиква», соглашение рассчитано до 2023 года (с армейцами — до лета 2024-го).

«Сейчас Илья играет, забивает, и это основное. Контракт с «Маккаби» действует до окончания второго круга.

Предложения из России как поступали, так и поступают, но Илья хочет доиграть чемпионат в этой команде и потом принимать решение», – сказал Валерий Исаев.

По информации «РБ Спорт», возвращение Шкурина в ЦСКА или другой российский клуб на данный момент маловероятно.

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