Агент Шкурина: «Белорусов в России всегда хотят по голове погладить, как кота. Относятся с подтекстом»

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, арендованного киевским «Динамо», высказался об отношении к белорусам в России.
– Что не получилось у Шкурина в ЦСКА?
– Если не знать подробности, то не получилось закрепиться в основном составе ЦСКА. Мне тяжело быть объективным, потому что я представляю интересы этого парня.
Но если попытаться от этого абстрагироваться, я абсолютно реально отношусь к уровню белорусских футболистов в последнее десятилетие. Наши ребята не играют за пределами страны, как их предшественники – Белькевич, Хацкевич, Александр Глеб – мегазвезда, которой не было у России.
Но, к сожалению, в последние 10 лет ребята не играют в чемпионатах уровнем выше, чем белорусский. Поэтому я очень переживал, как Илья будет выглядеть.
Он перешел в ЦСКА не из лидирующего клуба, а из команды нижней части таблицы. С моей точки зрения, уровень Ильи Шкурина как минимум соответствовал уровню ЦСКА. Но…
– Приехал недорогой белорус из нетопового клуба?
– Эта проблема не только в футболе, ведь к нам, белорусам, в целом в России относятся, мягко говоря, с особым подтекстом. Говорю с долей иронии, но нас в России всегда хотят по голове погладить, как кота какого-то. Вот мы есть, не мешаем никому.
Вы, наверное, правильно сказали – мы из Беларуси. Это же не Гайч разобранный с лишним весом, с которым нужно считаться, у которого куча агентов из футбольных топ-стран.
Может быть, я неправ. Но в ЦСКА видели, как Шкурин выглядел на предсезонных сборах, в официальных матчах, как он прогрессировал. На мой взгляд, можно было дать больше шансов парню, – сказал Исаев.