Пепе о выходе Роналду на замену: «Проблем нет. Он прекрасно знает: мы – это самое главное. Тренер сделал выбор»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Пепе Фернанду Сантуш ЧМ-2022 Футбол

Пепе высказался о том, что Криштиану Роналду в матче со Швейцарией (6:1) вышел на замену.

37-летний форвард сборной Португалии появился на поле в игре 1/8 финала ЧМ-2022 лишь на 73-й минуте, при этом ранее в турнире трижды выходил в стартовом составе.

«Проблем нет. Он прекрасно знает: мы – это самое главное, в любой ситуации.

Тренер сделал выбор, и мы должны уважать его решение», – сказал защитник сборной Португалии.

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