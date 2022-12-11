Федерация футбола США об умершем в Катаре журналисте Уоле: «Мы опустошены. Вера Гранта в силу футбола для продвижения прав человека вдохновляет»
Федерация футбола США выпустила заявление в связи со смертью Гранта Уола.
Американский журналист умер от сердечного приступа во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины (2:2, по пенальти – 3:4). Корреспонденту CBS Sports было 48 лет.
«Вся футбольная семья Соединенных Штатов скорбит о потере Гранта Уола. Поклонники футбола и качественной журналистики знали, что на Гранта можно положиться. Он рассказывал проникновенные и увлекательные истории об игре и ее главных героях: о командах, о тренерах, игроках и многих других личностях, которые делают футбол уникальным.
Здесь, в США, страсть Гранта к футболу и стремление повысить его авторитет среди других наших видов спортв сыграли большую роль для роста интереса и уважения к этой прекрасной игре.
Не менее важно и то, что его вера в силу игры для продвижения прав человека была и остается для всех источником вдохновения. Грант сделал футбол делом своей жизни, и мы опустошены тем, что его больше нет с нами.
Мы выражаем искренние соболезнования семье Гранта, его друзьям и коллегам, и благодарим его за огромную преданность и влияние на футбол в США. Рассказанные им истории будут продолжать жить», – говорится в официальном заявлении организации.
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