Федерация футбола США об умершем в Катаре журналисте Уоле: «Мы опустошены. Вера Гранта в силу футбола для продвижения прав человека вдохновляет»

Федерация футбола выпустила заявление в связи со смертью .

Американский журналист умер от сердечного приступа во время матча 1/4 финала между сборными Нидерландов и Аргентины (2:2, по пенальти – 3:4). Корреспонденту CBS Sports было 48 лет.

«Вся футбольная семья Соединенных Штатов скорбит о потере Гранта Уола. Поклонники футбола и качественной журналистики знали, что на Гранта можно положиться. Он рассказывал проникновенные и увлекательные истории об игре и ее главных героях: о командах, о тренерах, игроках и многих других личностях, которые делают футбол уникальным.

Здесь, в США, страсть Гранта к футболу и стремление повысить его авторитет среди других наших видов спортв сыграли большую роль для роста интереса и уважения к этой прекрасной игре.

Не менее важно и то, что его вера в силу игры для продвижения прав человека была и остается для всех источником вдохновения. Грант сделал футбол делом своей жизни, и мы опустошены тем, что его больше нет с нами.

Мы выражаем искренние соболезнования семье Гранта, его друзьям и коллегам, и благодарим его за огромную преданность и влияние на футбол в США. Рассказанные им истории будут продолжать жить», – говорится в официальном заявлении организации.

В Катаре умер американский журналист. Его брат говорит об убийстве, но никаких доказательств нет

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ