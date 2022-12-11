Где смотреть Сборная Франции – Сборная Марокко, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 14 декабря
В среду, 14 декабря, сыграют сборная Франции и сборная Марокко в полуфинале Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
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- Игра пройдет на стадионе «стадион Аль-Байт».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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