Кейн забил 8-й гол на ЧМ, догнав Роналду, Марадону и Неймара. Из англичан больше только у Линекера
Харри Кейн забил 8-й гол на чемпионатах мира.
Форвард сборной Англии с пенальти поразил ворота Франции (1:1, второй тайм) в 1/4 финала ЧМ-2022.
По голам на чемпионатах мира Кейн догнал Криштиану Роналду, Диего Марадону, Неймара и некоторых других бывших игроков.
Стоит отметить, что из англичан только Гари Линекер забивал больше голов на ЧМ – 10.
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