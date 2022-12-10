Кейн забил 8-й гол на ЧМ, догнав Роналду, Марадону и Неймара. Из англичан больше только у Линекера

Теги Криштиану Роналду Сборная Англии по футболу Гари Линекер Диего Марадона Неймар ЧМ-2022 Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил 8-й гол на чемпионатах мира.

Форвард сборной Англии с пенальти поразил ворота Франции (1:1, второй тайм) в 1/4 финала ЧМ-2022.

По голам на чемпионатах мира Кейн догнал Криштиану Роналду, Диего Марадону, Неймара и некоторых других бывших игроков.

Стоит отметить, что из англичан только Гари Линекер забивал больше голов на ЧМ – 10.

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