Кейн забил 8-й гол на ЧМ, догнав Роналду, Марадону и Неймара. Из англичан больше только у Линекера

забил 8-й гол на чемпионатах мира.

Форвард сборной с пенальти поразил ворота Франции (1:1, второй тайм) в 1/4 финала .

По голам на чемпионатах мира Кейн догнал , Диего Марадону, и некоторых других бывших игроков.

Стоит отметить, что из англичан только Гари Линекер забивал больше голов на ЧМ – 10.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ