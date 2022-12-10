Португалия с Роналду лишь 1 из 5 раз дошла до полуфинала ЧМ – в 2006 году

не сумел выйти в полуфинал чемпионата мира во второй раз в карьере.

потерпела поражение от Марокко (0:1) в четвертьфинале .

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» выступал на пяти чемпионатах мира, и лишь на первом для себя, в 2006 году, португальцы вышли в полуфинал (и в итоге заняли четвертое место).

В 2010 и 2018 году Португалия вылетела на этапе 1/8 финала, на – не смогла выйти из группы.

Со статистикой выступлений 37-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.

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