Португалия с Роналду лишь 1 из 5 раз дошла до полуфинала ЧМ – в 2006 году
Криштиану Роналду не сумел выйти в полуфинал чемпионата мира во второй раз в карьере.
Сборная Португалии потерпела поражение от Марокко (0:1) в четвертьфинале ЧМ-2022.
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» выступал на пяти чемпионатах мира, и лишь на первом для себя, в 2006 году, португальцы вышли в полуфинал (и в итоге заняли четвертое место).
В 2010 и 2018 году Португалия вылетела на этапе 1/8 финала, на ЧМ-2014 – не смогла выйти из группы.
Со статистикой выступлений 37-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.
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