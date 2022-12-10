Канте хочет в «Барселону», переговоры идут. Сделку могут закрыть в январе

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Полузащитник Нголо Канте определился, за какой клуб хочет играть после ухода из «Челси».

По данным Diario Sport, в приоритете у француза переход в «Барселону». Стороны уже несколько недель обсуждают трансфер и близки к тому, чтобы согласовать базовые параметры договора.

Сделка может быть закрыта уже в январе, однако многое зависит от восстановления 31-летнего игрока после операции, которую он перенес в октябре.

Также «Барселона», несмотря на статус свободного агента, в котором Канте будет совершать предполагаемый переход, настаивает на том, что зарплата футболиста должна соответствовать текущей экономической ситуации.

Полузащитник в последний раз выходил на поле 14 августа. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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