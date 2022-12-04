Канте покинет «Челси» бесплатно летом, скорее всего. Клуб уже ищет ему замену (Фабрицио Романо)
Нголо Канте может покинуть «Челси» по окончании сезона.
По информации Фабрицио Романо, клуб уже ищет французу замену среди молодых полузащитников.
«Единственный вариант, при котором Канте останется в «Челси», – это если Грэм Поттер решит оставить его. Но на данный момент финансовое соглашение между клубом и игроком не заключено.
Важно отметить, что Нголо Канте хотел бы остаться в «Челси». Он любит Лондон, любит клуб и болельщиков. У него прекрасные отношения со всеми своими товарищами по команде.
Но реальность такова, что на данный момент между сторонами все еще нет соглашения. Поэтому те, кто близок к игроку и клубу, ожидают, что Канте уйдет бесплатно», – сказал Романо на своем ютуб-канале.
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