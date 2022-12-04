Канте покинет «Челси» бесплатно летом, скорее всего. Клуб уже ищет ему замену (Фабрицио Романо)

может покинуть по окончании сезона.

По информации , клуб уже ищет французу замену среди молодых полузащитников.

«Единственный вариант, при котором Канте останется в «Челси», – это если Грэм Поттер решит оставить его. Но на данный момент финансовое соглашение между клубом и игроком не заключено.

Важно отметить, что Нголо Канте хотел бы остаться в «Челси». Он любит Лондон, любит клуб и болельщиков. У него прекрасные отношения со всеми своими товарищами по команде.

Но реальность такова, что на данный момент между сторонами все еще нет соглашения. Поэтому те, кто близок к игроку и клубу, ожидают, что Канте уйдет бесплатно», – сказал Романо на своем ютуб-канале.

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