«Месси смог бы играть во времена Марадоны, а Диего – сейчас, как и Пеле, Ди Стефано, Кройфф. Такие игроки очень умны и способны подстроиться». Почеттино о форвардах

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Экс-тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сопоставил Лионеля Месси с Диего Марадоной.

«Они разные, но оба великие. Я не хочу сравнивать, потому что при сравнении приходится показывать, что один в чем-то лучше другого. Но оба великие.

Я считаю, что Месси, независимо от того, выиграет он ЧМ или нет, должен рассматриваться как игрок того же уровня, что и Марадона и Пеле.

Месси отличается от Марадоны желанием больше быть с семьей. С Марадоной я играл, Месси – тренировал. Это разные виды отношений. Но я могу утверждать, что Месси – более семейный человек. Но Диего был более открытым человеком.

И Марадона мог бы сегодня играть, и Месси мог бы играть во времена Диего. Как и Пеле, Ди Стефано, Кройфф – такие футболисты обязательно подстроятся, потому что очень, очень умны. Они способны адаптироваться к любой эпохе», – сказал Почеттино.

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