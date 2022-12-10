Карпин о том, кого взял бы в «Ростов» – Мбаппе или Холанда: «Любого с закрытыми глазами. И еще десятерых могу назвать»
Валерий Карпин сравнил Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
— Мбаппе или Холанд? На вкус и цвет товарищей нет. Они абсолютно разные. Да, оба нападающие, оба забивают.
— Кого бы взяли в «Ростов»?
— Любого с закрытыми глазами. И еще десятерых нападающих могу назвать, кого взял бы с закрытыми глазами.
— Шомуродов будет в десятке?
— Он был бы в двадцатке, возможно, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».
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