Карпин о том, кого взял бы в «Ростов» – Мбаппе или Холанда: «Любого с закрытыми глазами. И еще десятерых могу назвать»

сравнил и .

— Мбаппе или Холанд? На вкус и цвет товарищей нет. Они абсолютно разные. Да, оба нападающие, оба забивают.

— Кого бы взяли в «Ростов»?

— Любого с закрытыми глазами. И еще десятерых нападающих могу назвать, кого взял бы с закрытыми глазами.

— Шомуродов будет в десятке?

— Он был бы в двадцатке, возможно, – сказал главный тренер сборной России и .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ