Геннадий Орлов: «Клаудиньо себя явно запустил – и не он один. У «Зенита» чувствуется пресыщение титулами. Надо брать новых игроков»
«Что произошло с Клаудиньо? Он же перестал быть тем Клаудиньо, каким мы его знали. Превратился в среднего игрока, который теперь даже в состав не попадает с первой минуты. Это значит, что футболисты запускают себя.
Тренер дает возможность игроку проявить себя, помогает ему, но игрок-то сам себя готовит, особенно профессионал. Он же должен понимать, как нужно тренироваться и сколько отдавать сил, потому что лучше самого игрока никто его организм не знает.
А Клаудиньо себя явно запустил. И не он один. У игроков «Зенита» явно чувствуется пресыщение титулами. Где взять эмоции? В спорте надо быть голодным до побед.
Если «Зенит» сейчас не найдёт какой-то путь, чтобы освежить команду, ему будет очень сложно.
Надо брать новых игроков, а тех, на кого уже нельзя рассчитывать, отправлять в аренду или продавать куда угодно. Даже в это зимнее трансферное окно.
Потому что весной на три клуба-лидера ляжет очень большая ответственность», – сказал комментатор Геннадий Орлов.
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