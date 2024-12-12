Геннадий Орлов: «Клаудиньо себя явно запустил – и не он один. У «Зенита» чувствуется пресыщение титулами. Надо брать новых игроков»

Геннадий Орлов заявил о пересыщении титулами у «Зенита».

«Что произошло с Клаудиньо ? Он же перестал быть тем Клаудиньо, каким мы его знали. Превратился в среднего игрока, который теперь даже в состав не попадает с первой минуты. Это значит, что футболисты запускают себя.

Тренер дает возможность игроку проявить себя, помогает ему, но игрок-то сам себя готовит, особенно профессионал. Он же должен понимать, как нужно тренироваться и сколько отдавать сил, потому что лучше самого игрока никто его организм не знает.

А Клаудиньо себя явно запустил. И не он один. У игроков «Зенита » явно чувствуется пресыщение титулами. Где взять эмоции? В спорте надо быть голодным до побед.

Если «Зенит» сейчас не найдёт какой-то путь, чтобы освежить команду, ему будет очень сложно.

Надо брать новых игроков, а тех, на кого уже нельзя рассчитывать, отправлять в аренду или продавать куда угодно. Даже в это зимнее трансферное окно.

Потому что весной на три клуба-лидера ляжет очень большая ответственность», – сказал комментатор Геннадий Орлов .