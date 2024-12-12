Эйден Макгиди: «У меня была возможность перейти в «Зенит», когда их тренировал Спаллетти. Я сказал: «Нет, этот трансфер невозможен!». Я был предан «Спартаку»
– Дзюба ушел в «Зенит», а в этом году его путь повторил Александр Соболев.
– Это безумие!
У меня тоже была такая возможность, когда «Зенит» тренировал Лучано Спаллетти. В мой первый же сезон в «Спартаке» они пытались купить меня: спустя шесть или семь месяцев после перехода разговаривали с моим агентом.
Потом начали прощупывать почву в «Спартаке», были какие-то запросы. Но ничего более, потому что я сказал: «Нет, этот трансфер невозможен! Так никто не делает».
Я был предан «Спартаку» – все мои мысли связаны с этим клубом. Поэтому я быстро стал и до сих пор являюсь болельщиком команды.
Я также очень скоро понял, что этот клуб значит для его фанатов. Видел, какой была реакция на переход Быстрова...
Когда мы играли с «Зенитом», чувствовался особый градус противостояния. Конечно, матчи с ЦСКА – это дерби, но игры с «Зенитом» ощущались совершенно по-особенному. Я бы никогда не смог перейти в «Зенит».
Если бы даже последовало официальное предложение, я бы ни на секунду не задумался над возможностью принять его, потому что мне нравился «Спартак», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди.
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