Эйден Макгиди: «У меня была возможность перейти в «Зенит», когда их тренировал Спаллетти. Я сказал: «Нет, этот трансфер невозможен!». Я был предан «Спартаку»

Эйден Макгиди оценил переходы футболистов из «Спартака» в «Зенит».

– Дзюба ушел в «Зенит», а в этом году его путь повторил Александр Соболев.

– Это безумие!

У меня тоже была такая возможность, когда «Зенит» тренировал Лучано Спаллетти. В мой первый же сезон в «Спартаке » они пытались купить меня: спустя шесть или семь месяцев после перехода разговаривали с моим агентом.

Потом начали прощупывать почву в «Спартаке», были какие-то запросы. Но ничего более, потому что я сказал: «Нет, этот трансфер невозможен! Так никто не делает».

Я был предан «Спартаку» – все мои мысли связаны с этим клубом. Поэтому я быстро стал и до сих пор являюсь болельщиком команды.

Я также очень скоро понял, что этот клуб значит для его фанатов. Видел, какой была реакция на переход Быстрова...

Когда мы играли с «Зенитом», чувствовался особый градус противостояния. Конечно, матчи с ЦСКА – это дерби, но игры с «Зенитом » ощущались совершенно по-особенному. Я бы никогда не смог перейти в «Зенит».

Если бы даже последовало официальное предложение, я бы ни на секунду не задумался над возможностью принять его, потому что мне нравился «Спартак», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди .