«Если бы я был Аморимом, то скопировал бы то, что сделал «Ювентус». «Ман Сити» проигрывает 0:2 и ищет идеальный пас – зачем?». Хендри о поражении команды Гвардиолы
Английская команда уступила 0:2 в матче Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» очень предсказуем в подходе к матчам. Соперники их изучили.
«Ювентус» есть «Ювентус» – они не забивают много голов, хорошо защищаются и усложняют задачу другим командам, а затем контратакуют.
Если бы я был Рубеном Аморимом и посмотрел бы этот матч, я бы скопировал то, что сделал «Ювентус».
Они проигрывают 2:0 и все еще пытаются найти идеальный пас – зачем? Отправьте мяч на фланг крайним защитникам, а затем сделайте подачу в штрафную. Попробуйте что-то другое.
«Ювентус» был не так уж и хорош — они хорошо оборонялись, вытесняли соперника от ворот, усложняли им задачу, и как только был забит первый гол, матч был завершен
«Манчестер Сити» выпустил Матеуша Нунеша – я не понимаю, почему. Не знаю, что он привносит в команду. Савио абсолютно ничего не делает», – сказал бывший футболист «Астон Виллы» Ли Хендри.
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