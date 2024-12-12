«Если бы я был Аморимом, то скопировал бы то, что сделал «Ювентус». «Ман Сити» проигрывает 0:2 и ищет идеальный пас – зачем?». Хендри о поражении команды Гвардиолы

Ли Хендри высказался о поражении «Манчестер Сити» от «Ювентуса».

Английская команда уступила 0:2 в матче Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» очень предсказуем в подходе к матчам. Соперники их изучили.

«Ювентус » есть «Ювентус» – они не забивают много голов, хорошо защищаются и усложняют задачу другим командам, а затем контратакуют.

Если бы я был Рубеном Аморимом и посмотрел бы этот матч, я бы скопировал то, что сделал «Ювентус».

Они проигрывают 2:0 и все еще пытаются найти идеальный пас – зачем? Отправьте мяч на фланг крайним защитникам, а затем сделайте подачу в штрафную. Попробуйте что-то другое.

«Ювентус» был не так уж и хорош — они хорошо оборонялись, вытесняли соперника от ворот, усложняли им задачу, и как только был забит первый гол, матч был завершен

«Манчестер Сити » выпустил Матеуша Нунеша – я не понимаю, почему. Не знаю, что он привносит в команду. Савио абсолютно ничего не делает», – сказал бывший футболист «Астон Виллы» Ли Хендри.