Хорватия выбила Бразилию, нанеся 1 удар в створ за 120 минут. У команды Тите 11 попаданий в створ

Хорватия нанесла всего один удар в створ ворот сборной Бразилии в 1/4 финала ЧМ-2022.

В основное время хорваты ни разу не попали по воротам бразильцев, единственным ударом в створ стал гол Бруно Петковича на 117-й минуте. Всего команда Златко Далича нанесла 9 ударов. У Бразилии – 19 ударов по воротам, 11 из которых пришлись в створ.

Сборная Хорватии обыграла Бразилию в серии пенальти со счетом 4:2 и вышла в полуфинал турнира в Катаре.

Хорватия выиграла все 4 серии пенальти на чемпионатах мира. Побеждали Бразилию, Японию, Россию и Данию

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ