Лунев встретился с российскими хоккеистами «Вашингтона» и подарил Овечкину свитер: «Классные ребята, веселые, живые»

Вратарь встретился с российскими хоккеистами «Вашингтона».

Бывший футболист «Зенита» подарил игровой свитер немецкого клуба . Андрей посетил матч «Сент-Луис» – «Вашингтон» (5:4 Б).

«Приятно было познакомиться с ребятами, пообщаться. Много слышал о них, много знакомых общих, но никогда не пересекались. Классные ребята, веселые, живые.

Рассказали о каких-то моментах, тонкостях своей работы. Увиделись, пообщались, перекинулись парой фраз. Хорошие парни, позитивные, супер!» – сказал Лунев.

789-й гол Овечкина: переиграл вратаря «Блюз» на пятачке. А еще отдал 2 передачи и затащил «Вашингтон» в овертайм