Вальдано о Месси: «Аргентина долго не знала, как жить с гением, но теперь научилась»

высказался о роли в сборной .

– сказал кое-что, и это помогает объяснить, что представляет собой Месси и каково это – быть им: когда он входит в столовую, все смотрят на него, игроки, персонал, повара, экипировщики, все. И это люди, которые его знают. Было ли такое с Марадоной? И как вы с этим справляетесь?

– Как можно не смотреть на Марадону? Легче закончить, как Марадона, а не как Месси. У Месси удивительный самоконтроль, который его спас.

Ему негде спрятаться. Он может приземлиться в африканской стране, в азиатской стране, он все равно Месси. Остальные должны знать, как жить с гением. Долгое время аргентинская команда не знала этого. Теперь они научились.

Мысль о том, что все равны, не соответствует действительности. Как можно быть равным, если ты Месси? А если ты Марадона? Надо уважать их пространство, их привычное окружение – и давать им мяч, даже если они прикрыты.

– Это риск?

– Это реальность. Однажды Менотти (Луис Сесар Менотти – бывший главный тренер Аргентины – прим. Sports.ru) созывает командное собрание. Когда мы туда приходим, он говорит Марадоне, что ему нельзя входить. Менотти не хочет, чтобы тот слышал, что он собирается о нем сказать. Марадона уходит.

Менотти усаживает нас и говорит: «Так, я должен вас кое о чем спросить. Как вы думаете, сколько раз за игру вы должны отдать ему мяч?». Возникает пауза, и он говорит: «Каждый раз. Хорошо, скажи , чтобы он вернулся».

Было бы плохо, если Марадона об этом узнал, но нагружать гения – это хорошо. Он выигрывает матчи», – сказал экс-футболист сборной Аргентины.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ