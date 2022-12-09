Николо Барелла: «Победители Евро и Кубка Америки по праву достойны играть на ЧМ. Сегодня не повезло нам, завтра – другим»

признался, что еще не смотрел матчи .

«Я еще не посмотрел ни одного матча, потому что еще не разобрался, что я чувствую. Я еще не отошел от огромного разочарования.

Говорят, что на поле все расставляется по местам, но, на мой взгляд, в этот раз результат был несправедливым. Сегодня не повезло нам, завтра на этом месте окажется другой.

Я считаю, что победители Евро и Кубка Америки по праву достойны выступать на чемпионате мира», – сказал полузащитник сборной Италии и «Интера» в интервью Gazzetta dello Sport.

Итальянцы пропускают второй чемпионат мира подряд в результате проигрыша от Северной Македонии (0:1).

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