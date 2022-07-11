Роберто Манчини: «После Евро сказал себе, что Италии нужно выиграть и ЧМ. Мы не преуспели на этот раз, но продолжим думать, что станем чемпионами»

поделился воспоминаниями о победе на со сборной Италии.

«Мы совершили чудо, но дело не только в чемпионате Европы, а еще и в том, что мы отлично играли три с половиной года.

Бывает, что выигрываешь чемпионат, потому что в течение месяца все удачно складывается, но это не тот случай. Мы прошли определенный путь, провели множество важных игр, а не только те семь.

После назначения главным тренером у меня была цель выиграть ЧМ и Евро. Год назад, держа трофей в руке, я сказал себе, что нужно выиграть и следующий турнир. Я думал о чемпионате мира, но, очевидно, на этот раз мы не достигли успеха. Однако мы продолжим думать, что станем чемпионами, да.

Я хотел уйти как после Евро, так и после поражения в квалификации . Особенно во втором случае. Ситуация была непростой. После начала ЧМ меня ждет очень неприятный месяц», – сказал главный тренер сборной Италии.