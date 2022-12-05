Маклаков об игре с Испанией на ЧМ-2018: «Рядом со мной пожилые люди костерили нашу сборную. Не болеть за своих в своей стране, в лучшем городе в мире…»

Алексей Маклаков поделился историей о критике сборной России по ходу игры с Испанией на .

«У меня был такой странный случай. Мне очень часто раздаются звонки от «Матч ТВ». И там один человек подсел на меня, иногда я угадываю счет.

И мы сидели на стадионе, смотрели жуткий матч по нервяку, когда мы с испанцами играли. И рядом со мной сидели такие пожилые люди, которые костерили нашу сборную, как только могли.

Я им сказал: «Ну не нравится – уйдите. Чего вы так переживаете? Вам же не нужна эта сборная. Зачем вы вообще сюда пришли? Поуникальнее наших игроков? Слушайте меня. Мы выиграем по пенальти. Если мы выигрываем по пенальти, вы покупаете мне мяч, передаете его, и там расписывается вся сборная. Идет?»

Очень долго ломались, видно, взвешивали свои возможности. В итоге они сбегали и купили мяч и, правда, сволочи, не подписали.

И я им тогда сказал одну фразу: «Чемпионат мира – это смещенный футбол. Это праздник, в котором теряется порой мастерство. Это футбол планеты. Это совершенно другое состояние. И у футболистов, точно так же, как и у нас. Но не болеть за свою сборную, на своем стадионе, в своей стране, в лучшем городе в мире Москве…» – сказал заслуженный артист России в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».

«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.