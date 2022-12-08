В микст-зонах на ЧМ появились плакаты о запрете селфи. Ранее Роналду жаловался, что журналисты фотографируются с ним, а не задают вопросы

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В микст-зонах ЧМ-2022 появились плакаты, сообщающие о запрете делать селфи.

Согласно правилам, делать фото и видео могут только уполномоченные организации, которые купили права на трансляцию, однако многие журналисты и волонтеры нарушают это правило.

Плакаты могут быть реакцией ФИФА на высказывание Криштиану Роналду. После матча группового этапа ЧМ-2022 против сборной Ганы (3:2), когда нападающий сборной Португалии проходил через микст-зону, многие журналисты просили его сделать с ним селфи.

«Журналисты сейчас хотят фотографироваться, вопросов у них нет», – высказался Роналду игры.

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