Холанд недоволен 2-м местом «Сити» в АПЛ: «Не тот результат, который хотим. Впереди сложные матчи, хотим выиграть все»

Эрлинг Холанд недоволен вторым местом «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Я чувствую, что освоился в команде и в лиге, к которой нужно было адаптироваться. Я доволен тем, как все началось. Но дело не во мне. Дело в команде, в том, как мы выступаем, и вторая половина сезона сейчас наиболее важна.

Мы в хорошем положении, у нас было много успешных матчей, но мы занимаем второе место в АПЛ, и это не тот результат, которого мы хотим достичь в конце сезона.

После возвращения мы должны приступить к работе, потому что нам предстоит несколько сложных игр в различных соревнованиях, и мы хотим выиграть их все.

Мы всегда сосредоточены на следующей игре. Я знаю, что это клише, и людям это может не понравиться, но если ты забегаешь вперед, то теряешь концентрацию. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы вернуться на прежний уровень и играть так, как мы умеем.

Мы сосредоточимся на том, чтобы набрать форму, подготовиться, а затем отправиться на матч с «Ливерпулем», чтобы добиться положительного результата и дать нашим болельщикам повод для радости во второй половине сезона», – сказал форвард .

После 14 туров «горожане» отстают от лидирующего «Арсенала» на 5 очков.

В текущем сезоне АПЛ Эрлинг Холанд принял участие в 13 матчах, в которых забил 18 голов и сделал 3 голевые передачи. Подробную статистику форварда можно найти здесь.

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