Эрлинг Холанд: «Надеюсь, дети поверят, что молодой игрок из Норвегии может стать лучшим бомбардиром АПЛ»

рассказал, что хочет вдохновлять детей.

«Это потрясающе – увидеть на трибунах норвежский флаг. Очень приятное чувство, и я горжусь этим.

Я надеюсь, что смогу повлиять на детей и заставить их поверить, что можно быть молодым игроком из (город в Норвегии, за одноименный клуб из которого Холанд играл до 16 лет – прим. Sports.ru), играющим за в Премьер-лиге, и стать лучшим бомбардиром.

Это была моя мечта с самого детства – теперь я вижу, что это действительно возможно», – сказал норвежский форвард после матча против Брайтона.

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