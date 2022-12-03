Эрлинг Холанд: «Надеюсь, дети поверят, что молодой игрок из Норвегии может стать лучшим бомбардиром АПЛ»
Эрлинг Холанд рассказал, что хочет вдохновлять детей.
«Это потрясающе – увидеть на трибунах норвежский флаг. Очень приятное чувство, и я горжусь этим.
Я надеюсь, что смогу повлиять на детей и заставить их поверить, что можно быть молодым игроком из Брюне (город в Норвегии, за одноименный клуб из которого Холанд играл до 16 лет – прим. Sports.ru), играющим за «Манчестер Сити» в Премьер-лиге, и стать лучшим бомбардиром.
Это была моя мечта с самого детства – теперь я вижу, что это действительно возможно», – сказал норвежский форвард после матча АПЛ против Брайтона.
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