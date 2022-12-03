Черчесов о Месси: «Один он не выиграет ЧМ, ничего не сделает. Он это чувствует и играет на команду»
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о звездах ЧМ-2022.
– Многие критикуют Месси и Роналду. Вас их игра на ЧМ удовлетворяет?
– Меня-то что удовлетворять? Надо, чтобы они выполняли установки, которые им дает тренер. Понятно, что моложе они не становятся, прыти стало меньше. Но опыт все равно дает о себе знать, неспроста оба уже забивали на этом чемпионате.
– Вам бы хотелось, чтобы Месси выиграл чемпионат мира?
– Не Месси выиграет чемпионат мира – выиграет вся сборная Аргентины. Один он ничего не сделает. Кстати, он сам это чувствует, поэтому играет на команду, – сказал Черчесов.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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