Черчесов о тактике на ЧМ: «Пока чего-то сверхъестественного не заметил. Жду 1/8 финала»

высказался о тактике на .

– Вы пристально следите за чемпионатом мира. Кто из тренеров вам наиболее интересен с профессиональной точки зрения?

– Переживал за , потому что мы лично знакомы, много раз играли друг против друга. Также интересен , для которого это, судя по всему, последний чемпионат мира. Хочется, чтобы он закончил карьеру в сборной на мажорной ноте.

С главным тренером поляков Чеславом Михневичем тоже знакомы… В основном болеешь за тех, кого больше знаешь.

– В плане тактики что-то для себя черпаете?

– Пока чего-то сверхъестественного не заметил. Жду 1/8 финала, когда команды будут играть на вылет. Возможно, тогда, наконец, увидим что-то новое, – сказал тренер .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ