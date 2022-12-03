Черчесов о тактике на ЧМ: «Пока чего-то сверхъестественного не заметил. Жду 1/8 финала»
Станислав Черчесов высказался о тактике на ЧМ-2022.
– Вы пристально следите за чемпионатом мира. Кто из тренеров вам наиболее интересен с профессиональной точки зрения?
– Переживал за Роберто Мартинеса, потому что мы лично знакомы, много раз играли друг против друга. Также интересен Тите, для которого это, судя по всему, последний чемпионат мира. Хочется, чтобы он закончил карьеру в сборной на мажорной ноте.
С главным тренером поляков Чеславом Михневичем тоже знакомы… В основном болеешь за тех, кого больше знаешь.
– В плане тактики что-то для себя черпаете?
– Пока чего-то сверхъестественного не заметил. Жду 1/8 финала, когда команды будут играть на вылет. Возможно, тогда, наконец, увидим что-то новое, – сказал тренер «Ференцвароша».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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