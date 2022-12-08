Тите о танцах сборной Бразилии: «Это часть нашей культуры. Если придется, я буду танцевать, но мне надо больше упражняться»

Тите высказался о танцах во время празднования голов сборной Бразилии.

«Это не моя личная сборная. Это сборная Бразилии, за которую я как тренер несу ответственность. Мне очень жаль тех, кто не знает историю и культуру Бразилии, наш образ жизни, и я не буду комментировать их слова.

Я уважаю нашу культуру и команду, в которой я работаю. Такова бразильская культура, и она не умаляет никакой другой. Это наш образ жизни.

Те, кто работают со мной, знают меня, знают, как все устроено за кулисами. И если мне придется танцевать, я буду танцевать. Просто мне надо больше упражняться», – сказал главный тренер сборной .

В 1/4 финала сборная Бразилии сыграет против Хорватии. Матч пройдет в пятницу, 9 декабря.

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