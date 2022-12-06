Бускетс о вылете Испании: «Все решилось самым жестоким образом в серии пенальти. Трудный вечер, но это послужит нам уроком»

прокомментировал поражение сборной Испании в 1/8 финала .

«Очень жаль, что все решилось по пенальти самым жестоким образом. Было сложно, это стоило нам многого, мы пытались их измотать, найти свободное пространство... нам не хватило удачи с последним пасом.

Сейчас важна сборная, а не я. Трудный вечер, но это послужит уроком для нашего футбола. У нас много молодых игроков, которые могут помочь сборной, и нужно продолжать в том же духе» – сказал капитан сборной .

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