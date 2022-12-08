Сборная Японии встретилась с премьер-министром Кисидой после возвращения с ЧМ-2022

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Премьер-министр Японии встретился с игроками сборной после возвращения с ЧМ-2022.

«Я смотрел все игры по телевизору. Еще раз благодарю  за выступление на чемпионате мира и за то, что они подарили Японии мужество и азарт.

Я надеюсь, что вы отдохнете душой и телом и восстановите силы. С нетерпением жду дальнейших успехов в будущем», – написал Фумио Кисида в твиттере.

Сборная Японии вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе, обыграв сборные Испании и Германии, и в 1/8 финала уступила Хорватии в серии пенальти.

Фото: https://twitter.com/kishida230

Фото: twitter.com/kishida230

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