Симонян о вылете сборной с Евро: «Нет у нас игроков, которые могли бы конкурировать с Бельгией и Данией»

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Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался о вылете сборной России с Евро-2020 по итогам группового этапа.

«Нет у нас футболистов, которые могли бы сегодня конкурировать с такими странами, как Бельгия, Дания. Сегодня Бельгия по рейтингу находится на 1-м месте, Дания — на 10-м, а Россия — на 38-м.

Вот теперь скажите, может ли команда России, обязана ли побеждать? Конечно, желательно, чтобы 38-я обыграла и первую команду и десятую. Но, к сожалению, у нас нет сегодня игроков высокого уровня», – сказал Симонян.

Черчесова оценивал и поддержал техкомитет РФС. Что это вообще за комитет? Почему отчитывался Симонян?

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