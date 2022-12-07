Эрик тен Хаг: «МЮ» должен победить «Барсу». Мне нравится их стиль»

Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче «Ман Юнайтед» и «Барселоны» в .

– Ваши команды еще никогда не играли против «Барселоны». С нетерпением ждете этого матча?

– Да, но сейчас эти мысли на заднем плане. Сначала у нас будет много других матчей. Мне нравится стиль «Барселоны». Это будет отличный матч. Мы с нетерпением ждем его, но, как я уже сказал, впереди еще много игр, мы сконцентрированы на них.

Когда придет пора этого матча, мы должны будем показать максимум и подготовить четкий план. «Манчестер Юнайтед» должен победить «Барсу».

– Как должен сложиться сезон, чтобы вы назвали его успешным?

– Для начала нам нужно оказаться в ситуации, когда мы сможем выиграть что-нибудь. Это наша основная цель.

В декабре или январе ни одна команда не берет трофеи. Нужно поставить себя в правильное положение к апрелю, а там посмотрим, ради чего мы будем работать, – сказал главный тренер .

Напомним, «МЮ» и сыграют в Лиге Европы в феврале.

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