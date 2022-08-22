Вахид Халилходжич: «У «ПСЖ» лучший состав в мире. Если каждый отложит в сторону свое эго, не вижу команды, способной помешать им в ЛЧ»

назвал факторы для победы «ПСЖ» в розыгрыше Лиги чемпионов.

– Похоже, этот «ПСЖ» наконец-то создан для победы в ?

– Это точно. У них, безусловно, лучший состав в мире. Теперь речь идет о взаимоотношениями между игроками.

Их надо объединить в общий проект, чтобы каждый отложил в сторону свое эго и остался эмоционально на этом уровне.

Если это произойдет, то я не вижу другой команды, способной помешать им осуществить свою мечту.

Многое еще может случиться между текущим моментом и тем, что будет в апреле и мае. Но впереди у парижан отличный сезон, – сказал бывший главный тренер .

Мбаппе забил на 8-й секунде – рекорд Лиги 1 поставили умным розыгрышем с центра. Смотрите, как элегантно