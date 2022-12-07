Фанат, выбежавший с ЛГБТ-флагом во время игры – , рассказал о последствиях.

Игра ЧМ-2022 была приостановлена на 51-й минуте из-за того, что Марио Ферри появился на поле и стал размахивать радужным флагом. На его футболке спереди было написано Save Ukraine, сзади – Respect For Iranian Woman.

умен – Фалько на свободе, никаких проблем в Катаре.

Катарские полицейские вели себя как джентльмены, очень дружелюбно. Они предлагали мне воду, кофе, круассан.

Я передал свои документы полицейским, и через полчаса на помощь мне пришел президент . Он спросил: «Зачем ты это сделал? Катар очень опасен для тебя. Но я знаю, как тебе помочь».

Он пошел переговорить с важными людьми в полиции, и через полчаса я был свободен», – сказал Ферри, отметив, что Инфантино помнил его по акциям во время матчей ЧМ-2010 и ЧМ-2014.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ