Винисиус о Бразилии: «Я надеюсь, мы сможем танцевать до финала и выиграть ЧМ для Пеле»

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Винисиус Жуниор подвел итоги матча Бразилии против Южной Кореи в 1/8 финала ЧМ-2022.

Команда Тите победила со счетом 4:1. Вингер «Реала» впервые забил на чемпионатах мира.

«Это нормально, со временем мы прибавляем. С каждой игрой мы становимся все более уверенными и сыгранными.

Сегодня мы играли против команды, которая дает пространство. Когда нам дают пространство, сопернику приходится очень сложно. У нас есть много ходов и личностей, чтобы провести отличный матч.

Я надеюсь, что мы сможем продолжать танцевать до самого финала.

И крепко обнимите Пеле, которому сейчас нужны силы. Эта победа для него, пусть он выздоравливает, и мы можем стать чемпионами ради него», – сказал Винисиус.

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