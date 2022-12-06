Винисиус о Бразилии: «Я надеюсь, мы сможем танцевать до финала и выиграть ЧМ для Пеле»
Винисиус Жуниор подвел итоги матча Бразилии против Южной Кореи в 1/8 финала ЧМ-2022.
Команда Тите победила со счетом 4:1. Вингер «Реала» впервые забил на чемпионатах мира.
«Это нормально, со временем мы прибавляем. С каждой игрой мы становимся все более уверенными и сыгранными.
Сегодня мы играли против команды, которая дает пространство. Когда нам дают пространство, сопернику приходится очень сложно. У нас есть много ходов и личностей, чтобы провести отличный матч.
Я надеюсь, что мы сможем продолжать танцевать до самого финала.
И крепко обнимите Пеле, которому сейчас нужны силы. Эта победа для него, пусть он выздоравливает, и мы можем стать чемпионами ради него», – сказал Винисиус.
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