Бразилия показала баннер в поддержку болеющего раком Пеле после разгрома Южной Кореи
Сборная Бразилии поддержала своего легендарного форварда Пеле после игры ЧМ-2022.
82-летний мужчина, продолжающий борьбу с раком, находится в больнице и обещал посмотреть матч 1/8 финала с Южной Кореей.
После окончания игры, завершившейся со счетом 4:1 в пользу южноамериканцев, футболисты сборной Бразилии развернули на поле баннер в поддержку Пеле и сделали командное фото с ним.
Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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