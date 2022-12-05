Бразилия показала баннер в поддержку болеющего раком Пеле после разгрома Южной Кореи

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Сборная Бразилии поддержала своего легендарного форварда Пеле после игры ЧМ-2022.

82-летний мужчина, продолжающий борьбу с раком, находится в больнице и обещал посмотреть матч 1/8 финала с Южной Кореей.

После окончания игры, завершившейся со счетом 4:1 в пользу южноамериканцев, футболисты сборной Бразилии развернули на поле баннер в поддержку Пеле и сделали командное фото с ним.

 

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

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