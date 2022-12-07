Эрик тен Хаг: «У «МЮ» изменился менталитет. Победа над «Ливерпулем» стала ключевой в плане веры, что мы можем соперничать с топами»

Эрик тен Хаг рассказал о переменах в менталитете «Манчестер Юнайтед».

– Вы уже 7 месяцев в «МЮ». Если вернуться к матчам с (1:2) и (0:4) в начале сезона, то после них команда заиграла по-другому. Каковы были ключевые выводы и как вам удалось так быстро все изменить?

– Это произошло несколько месяцев назад. Когда вы что-то меняете в организации и меняете манеру игры, на это требуется время. В футболе высшего уровня у тебя никогда нет времени. Соперники хотят тебя убить, и это произошло.

Мы должны были быстро адаптироваться, и я думаю, что наша команда сделала это потрясающе. Изменился менталитет, и я считаю, что в течение сезона изменилась наша манера игры, стиль, и я думаю, что мы растем, и мы должны продолжать этот процесс.

– Считаете ли вы, что победная игра с (2:1) была ключевой после первых двух поражений, на которую нужно было настроиться, учитывая соперничество между этими двумя клубами и интенсивность самой игры?

– Определенно. Особенно в плане менталитета, веры в то, что мы можем соперничать с большими командами, что мы можем их победить.

Неважно, с кем именно, потому что «Ливерпуль» – очень хорошая команда, команда мирового класса. Когда вы побеждаете их, вы можете использовать эту веру в других играх, – сказал главный тренер .

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