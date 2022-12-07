Ибраим Афеллай: «Месси должен привести Аргентину к победе на ЧМ. Лео – лучший год за годом, он бьет рекорд за рекордом»

Ибраим Афеллай считает, что Лео Месси должен выиграть чемпионат мира с Аргентиной.

«Он должен сделать это, он должен привести Аргентину к этому трофею. Можете себе представить, какой огромный груз лежит на его плечах.

Месси очень хорошо умеет справляться с давлением. Он по-прежнему бьет рекорд за рекордом. Месси – лучший год за годом. И он по-прежнему остается лучшим.

Вся Аргентина полагается на него. Он каждый раз берет на себя ответственность и решает исход матчей», – сказал бывший игрок «Барселоны» и сборной Нидерландов в интервью NOS.

9 декабря сборная Аргентины сыграет с Нидерландами в матче 1/4 финала .

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