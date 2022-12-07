Энрике о будущем после вылета Испании с ЧМ: «У меня больше выходов, чем в метро»

ответил на вопрос о своем будущем после вылета Испании с .

«Сейчас не лучшее время для этого вопроса, вы понимаете. У меня больше выходов, чем в метро. Сейчас я хочу приехать домой, увидеться с родными и собаками и побыть с ними.

Наверное, на следующей неделе мы с президентом федерации спокойно поговорим, когда он сочтет нужным. Мы поговорим о том, что действительно может иметь значение в будущем, о том, что важно для меня прямо сейчас, потому что мы должны усвоить этот урок и наилучшим образом справиться с этим разочарованием», – сказал тренер сборной в интервью RTVE.

Также Энрике ответил на вопрос о будущем на пресс-конференции.

«У команды есть время до следующих матчей. Мой контракт истек. Мне здесь очень хорошо. Если бы это зависело от меня, то я бы работал здесь всю жизнь, учитывая ту любовь, что я получал от руководства. Я должен думать о том, что будет лучше для меня и для федерации», – сказал Энрике.

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