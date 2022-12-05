«Заткнитесь!». Арбитр – игрокам Сенегала в ответ на жалобы в матче с Англией. Они требовали пенальти, когда мяч попал в руку Стоунза

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Арбитр матча Англия – Сенегал на ЧМ-2022 нагрубил игрокам.

На видео, опубликованном в социальных сетях, сальвадорский судья Иван Бартон говорит игрокам сборной Сенегала «Заткнитесь!» в ответ на их попытки оспорить его решение.

Игроки жаловались, что защитник сборной Англии Джон Стоунз сыграл рукой в своей штрафной, требуя назначить пенальти. Однако просмотр видеоповтора показал, что мяч отскочил в руку защитника от его колена, и пенальти не был назначен.

В матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Англии обыграла Сенегал со счетом 3:0. В следующем раунде команда Гарета Саутгейта встретится со сборной Франции.

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