«Заткнитесь!». Арбитр – игрокам Сенегала в ответ на жалобы в матче с Англией. Они требовали пенальти, когда мяч попал в руку Стоунза
Арбитр матча Англия – Сенегал на ЧМ-2022 нагрубил игрокам.
На видео, опубликованном в социальных сетях, сальвадорский судья Иван Бартон говорит игрокам сборной Сенегала «Заткнитесь!» в ответ на их попытки оспорить его решение.
Игроки жаловались, что защитник сборной Англии Джон Стоунз сыграл рукой в своей штрафной, требуя назначить пенальти. Однако просмотр видеоповтора показал, что мяч отскочил в руку защитника от его колена, и пенальти не был назначен.
В матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Англии обыграла Сенегал со счетом 3:0. В следующем раунде команда Гарета Саутгейта встретится со сборной Франции.
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