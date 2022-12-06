Унаи Симон: «Испания играла лучше 120 минут. Мы не ожидали вылета от Марокко»

Вратарь сборной Испании Унаи Симон высказался о проигрыше Марокко по пенальти на .

«Думаю, что мы 120 минут превосходили соперника, но теперь мои слова значения не имеют, ведь мы не забили.

В серии пенальти соперник был лучше и обеспечил себе место в четвертьфинале.

Мы все время видим сюрпризы на этом чемпионате. Нам не удалось избежать этой участи, мы не ожидали вылета от Марокко. Но это произошло, и мы едем домой», – сказал футболист .

Унаи Симон отбил 1 из 4 ударов игроков сборной Марокко. Марокканский вратарь Яссин Буну отразил удары Карлоса Солера и Серджи Бускетса, а Пабло Сарабия попал в штангу.

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