Это’О считает, что в финале ЧМ-2022 Камерун обыграет Марокко: «У Африки всегда был потенциал для побед. С годами команды набирались опыта»

’О считает, что Камерун выиграет чемпионат мира-2022.

Бывший нападающий «Барселоны», а ныне президент Федерации футбола Камеруна заявил, что сборная его страны в финале обыграет .

«У Африки всегда был потенциал для побед на чемпионатах мира, но до сих пор мы не всегда показывали себя с лучшей стороны.

С годами африканские команды набирались опыта, и я думаю, что они готовы не только участвовать в чемпионате мира, но и выиграть это соревнование», – добавил Это’О.

пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Камеруна сыграет в группе со Швейцарией, Сербией и Бразилией.