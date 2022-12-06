Бенту объявил об уходе с поста тренера Кореи: «Решение было принято еще в сентябре»
Паулу Бенту объявил о своей отставке с поста главного тренера сборной Южной Кореи.
Португалец заявил об этом после матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Бразилией (1:4).
«Теперь нам [тренерскому штабу] нужно подумать о будущем, и оно не связано со сборной Южной Кореи. Я только что объявил об этом игрокам и президенту [Федерации футбола Южной Кореи] – это решение было принято еще в сентябре, и я поблагодарил их за все, что они сделали.
Горжусь тем, что был их тренером на протяжении более четырех лет. Теперь я намерен отдохнуть, а дальше будет видно», – сказал Паулу Бенту.
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