Бенту объявил об уходе с поста тренера Кореи: «Решение было принято еще в сентябре»

Паулу Бенту объявил о своей отставке с поста главного тренера сборной Южной Кореи.

Португалец заявил об этом после матча 1/8 финала с Бразилией (1:4).

«Теперь нам [тренерскому штабу] нужно подумать о будущем, и оно не связано со сборной . Я только что объявил об этом игрокам и президенту [Федерации футбола Южной Кореи] – это решение было принято еще в сентябре, и я поблагодарил их за все, что они сделали.

Горжусь тем, что был их тренером на протяжении более четырех лет. Теперь я намерен отдохнуть, а дальше будет видно», – сказал .

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