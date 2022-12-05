Энрике переведет средства от стримов фонду детской онкологии в Барселоне

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике сообщил, на что потратит деньги от подписчиков.

52-летний специалист объявил, что полученные в ходе стримов на Twitch донаты пойдут на благотворительные цели. Их получит фонд детской онкологии имени Энрикеты Виллавеккьи в Барселоне.

Некоммерческая организация основана в 1989 году и занимается удовлетворением потребностей детей, страдающих от рака и других серьезных заболеваний, в том числе обеспечивая и паллиативный уход.

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