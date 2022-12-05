Энрике – журналистам о критике игры сборной: «Вы концентрируетесь на негативе. Испания играет удивительно хорошо, кроме 10 минут с Японией. Мы не собираемся меняться»

ответил журналистам на критику игры сборной Испании.

О стиле сборной

«Мы не собираемся менять идею. Но это не значит, что мы должны доминировать все 90 минут, потому что мы играем против команд высокого уровня, игроков и тренеров. Мы не одни играем.

Если говорить о выступлении на чемпионате мира, то Испания играет удивительно хорошо, за исключением 10 минут [в матче с Японией]».

О том, планирует ли Испания чаще играть длинными передачами

«В мире футбола явно существует дезинформация. Наша цель – доставить мяч вперед с наилучшими условиями. Игрок решает, если требуется сделать длинный пас, он его сделает. Все разрешено, но мы будем играть так же, мы не собираемся меняться».

О том, хорошо ли сборная справляется с неудачными моментами

«Еще одно клише. Ответ прост. Вы обсуждаете 10 минут игры. Япония превосходила нас лишь 10 минут, мы сыграли почти 300. По мере продвижения по турниру таких минут будет больше, мы не одни играем.

Я фокусируюсь на позитиве. Вы концентрируетесь на негативе. Мы на турнире, в котором счет влияет на риски. Испания всегда принимает их. Даже если мы побеждаем, мы продолжаем атаковать», – заявил тренер сборной .

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