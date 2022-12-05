Неймар забил 76-й гол за Бразилию – Южной Корее с пенальти. До рекорда Пеле – 1 мяч

Неймару остался один гол до повторения рекорда Пеле.

Форвард сборной Бразилии, представляющий , реализовал пенальти на 13-й минуте матча 1/8 финала с Южной Кореей (2:0, первый тайм).

Всего на счету Неймара теперь 76 голов за национальную команду. В истории Бразилии лишь у больше – 77.

Подробно со статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ