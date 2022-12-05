Неймар забил 76-й гол за Бразилию – Южной Корее с пенальти. До рекорда Пеле – 1 мяч

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Неймару остался один гол до повторения рекорда Пеле.

Форвард сборной Бразилии, представляющий «ПСЖ», реализовал пенальти на 13-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Южной Кореей (2:0, первый тайм).

Всего на счету Неймара теперь 76 голов за национальную команду. В истории Бразилии лишь у Пеле больше – 77.

Подробно со статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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