Неймар вернулся в состав Бразилии после травмы на матч с Кореей. Сон, Винисиус, Ришарлисон – тоже в старте

Неймар вернулся в состав сборной Бразилии после травмы.

Нападающий пропустил два матча из-за травмы голеностопа, полученной в первом туре группового этапа в игре с Сербией.

Также в состав «селесао» вернулся защитник Данило, не игравший с первого тура.

Стартовый состав : , Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Данило, , Лукас Пакета, Неймар, Ришарлисон, Рафинья, .

Стартовый состав Южной Кореи: Ким Сын Гю, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Ким Мин Чжэ, Ким Чжин Су, Чжон У Ен, Ли Чжэ Сон, Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан, Чжо Гю Сон.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Неймар, которого вы не знали: советуется с пастором, боится змей, пытался устроить в клубы друзей

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ