Неймар вернулся в состав Бразилии после травмы на матч с Кореей. Сон, Винисиус, Ришарлисон – тоже в старте

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Неймар вернулся в состав сборной Бразилии после травмы.

Нападающий пропустил два матча ЧМ-2022 из-за травмы голеностопа, полученной в первом туре группового этапа в игре с Сербией.

Также в состав «селесао» вернулся защитник Данило, не игравший с первого тура.

Стартовый состав БразилииАлиссон, Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Данило, Каземиро, Лукас Пакета, Неймар, Ришарлисон, Рафинья, Винисиус Жуниор.

Стартовый состав Южной Кореи: Ким Сын Гю, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Ким Мин Чжэ, Ким Чжин Су, Чжон У Ен, Ли Чжэ Сон, Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан, Чжо Гю Сон.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

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