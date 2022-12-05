Алан Дзагоев: «Хотел бы поехать играть в Турцию. Летом были варианты за границей, был на низком старте»

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Алан Дзагоев рассказал о желании поиграть в Европе.

– У вас были варианты за границей этим летом?

– Да, летом были варианты за границей. Команду не буду называть, но я был уже на низком старте.

Не получилось, потому что сразу много агентов активизировалось. Не уверен, но, думаю, отчасти это так.

– Хотели бы попробовать свои силы, например, в Турции? Или на Кипре, как Кокорин?

– Я и не скрывал, что хотел бы поехать играть в Турцию. Так и остается.

Посмотрим, я спокоен: будет вариант, устраивающий и меня, и «Рубин», – рассмотрю. Нет – буду дальше тренироваться и играть на том же уровне, на котором начал, здесь. Со всей серьезностью и всеми силами отдаваться команде, – сказал 32-летний хавбек «Рубина».

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