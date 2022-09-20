Спортдиректор «Рубина»: «Отпустим Дзагоева, если он получит из-за рубежа достойный вариант»

Теги Рубин Леонид Слуцкий Первая лига Алан Дзагоев Олег Шатов Олег Яровинский Футбол

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о хавбеке Алане Дзагоеве.

– Самым известным новичком в вашем «галактикос» стал Алан Дзагоев. Как удалось с ним договориться?

– Самую большую роль в этом переходе сыграл Леонид Слуцкий. Алан, мягко говоря, хорошо знаком с Леонидом Викторовичем. Тут не пришлось сильно убеждать игрока.

– С кем вам пришлось соперничать за него?

– У него были зарубежные варианты. После того, как с ними не получилось окончательно договориться, он сам решил перейти к нам.

– Нет опасения, что может повториться история с Олегом Шатовым, который тоже приходил в статусе большой звезды, но из-за травм вообще приостановил карьеру?

– Дзагоев восстановился от всех многочисленных болячек, но физическое состояние пока что неидеальное. Ни один футболист, пропустивший несколько месяцев, не может сразу начать творить на поле. Я уверен, что повторения ситуации с Олегом Шатовым у Дзагоева не будет.

– Правда, что вы можете по-дружески разойтись, если Дзагоев получит более привлекательное предложение?

– Если он получит из-за рубежа достойный вариант, который его невероятно устроит, мы пойдем навстречу и отпустим его. Это факт, – сказал Яровинский.

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