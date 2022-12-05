Ливакович о трех отбитых пенальти с Японией: «Лучший момент карьеры. Хорватия выиграла, когда было труднее всего»

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Доминик Ливакович поделился эмоциями после серии пенальти с Японией.

Вратарь сборной Хорватии отразил три удара японцев в серии пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2022, благодаря чему его команда прошла дальше.

«Ощущения отличные, в первую очередь благодаря команде, атмосфера отличная. Спасибо болельщикам, которые пришли.

Японцы отлично прессинговали в начале. Это была тяжелая игра, они были хорошо подготовлены, но и мы тоже.

Мы выиграли, когда нам было труднее всего. Это лучший матч в моей жизни и лучший момент моей карьеры», – сказал голкипер загребского «Динамо».

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